Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил нецензурные высказывания наставника «красно-зелёных» Михаила Галактионова после матча с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» заслуживал победы. Наверное, Галактионов уже уверовал в набранные три очка. Проигрывать на последних секундах — это всегда удар ниже пояса относительно почти решенного результата. Можно говорить о срыве, но остальное мне трудно оценивать. Галактионов очень интеллигентно выглядит. Я думал, он таких слов не знает. Сказал в сердцах, себя трудно сдерживать в таких случаях», — сказал Бышовец.