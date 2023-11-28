​Смородская: «Пока в «Спартаке» работает Абаскаль, толку не будет»

Ольга Смородская, которая в своё время работала президентом «Локомотива», высказалась о перспективах команды в этом чемпионате России.

По мнению Смородской, в этом сезоне «Локомотив» будет вести борьбу за медали Премьер-лиги. При этом экс-президент «железнодорожников» отметила, что просто команде не будет.

«Главный конкурент у «Локомотива» в борьбе за медали в этом году будет ЦСКА, в «Спартак» я не верю. Пока у них работает Абаскаль, толку у них никакого не будет», - цитирует Смородскую Metaratings.

Отметим, что «Спартак» в турнирной таблице Премьер-лиги сейчас занимает четвёртое место (27 очков), а «Локомотив» - восьмое (25 очков).