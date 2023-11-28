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​Погребняк: Юран способен работать в больших клубах

28 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высоко оценил перспективы рулевого «Пари НН» Сергея Юрана.

Отвечая на вопрос о Юране, Погребняк выразил мнение, что этот тренер способен решать большие задачи с командами уровня «Спартака» и «Зенита».

«Во всех своих бывших командах он выполнял все поставленные задачи руководства. Квалификации и финансы «Пари НН», наверное, не позволяют клубу бороться за чемпионство, но я уверен, что летом у Юрана появятся более интересные предложения», - цитирует Погребняка Metaratings.

На текущий момент, после шестнадцати сыгранных туров, «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт 2 декабря – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Сергей Юран Пари НН ещё теги
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