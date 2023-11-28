​Хлусевич: Догнать «Краснодар» и «Зенит» возможно

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, являются ли «Краснодар» и «Зенит» досягаемыми для «красно-белых».

«Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно – надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

После шестнадцати туров «Спартак» располагается на четвёртой позиции в таблице РПЛ в 27 очками в кармане. Выше идут «Динамо» (28 очков), «Краснодар (32) и «Зенит» (33).

Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера.