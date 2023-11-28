Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Не Москва и не Санкт-Петербург: Губерниев назвал футбольную столицу России

28 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать (1)

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий о том, какой город является футбольной столицей страны.

«Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королёв со своей легендарной командой «Металлист». Королёв – настоящая футбольная столица, которая сейчас спит», - цитирует Губерниева Sport24.

Губерниев отметил, что выбирать футбольную столицу страны только из двух городов неправильно.

Ранее известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис заявил, что футбольной столицей России остаётся Москва, несмотря на пять подряд чемпионств питерского «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
nadezhda
28 Ноября 2023 в 14:57
Интересно:что он "курит"?
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
15:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Химок» Талалаев: «Я доволен своей командой»
15:34 · Кубок России
​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч фото
15:27 · Кубок России
​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»
15:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стукалов может сменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»
15:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Непомнящий назвал увольнение Калешина из «Акрона» несправедливым
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Интерес «Динамо» к Митоме? Первый раз слышу об этом» 1 эксклюзив
14:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона» 2
14:53 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» обязано быть в тройке»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Не Москва и не Санкт-Петербург: Губерниев назвал футбольную столицу России 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: Судейство в РПЛ стало лучше
14:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Масалитин объяснил, как «Спартаку» удалось обрести стабильность
14:15 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем