​Не Москва и не Санкт-Петербург: Губерниев назвал футбольную столицу России

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий о том, какой город является футбольной столицей страны.

«Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королёв со своей легендарной командой «Металлист». Королёв – настоящая футбольная столица, которая сейчас спит», - цитирует Губерниева Sport24.

Губерниев отметил, что выбирать футбольную столицу страны только из двух городов неправильно.

Ранее известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис заявил, что футбольной столицей России остаётся Москва, несмотря на пять подряд чемпионств питерского «Зенита».