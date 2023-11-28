Хлусевич: Судейство в РПЛ стало лучше

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что в России улучшилось судейство. По словам футболиста, арбитры стали допускать меньшее количество ошибок.

«На самом деле, всё нормально. Все ошибаются – и мы, и арбитры. Но ощущение, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

После шестнадцати туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 ноября – против «Оренбурга» в рамках Кубка России.