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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»

28 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 16 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Сёмина, «сине-бело-голубые» являются фаворитами чемпионской гонки.  

«Борьба за чемпионство ещё будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку», — цитирует Сёмина Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ подряд. «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионат России.  

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Евро-Футбол.Ру,
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