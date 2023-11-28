Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 16 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Сёмина, «сине-бело-голубые» являются фаворитами чемпионской гонки.

«Борьба за чемпионство ещё будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку», — цитирует Сёмина Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ подряд. «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионат России.