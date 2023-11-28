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Хлусевич объяснил своё удаление в матче с «Локомотивом»

28 Ноября 2023 • 13:18 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свое удаление в дерби с московским «Локомотивом» (1:1).

«Нелепая ошибка: мы не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно», - передает слова Даниила «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хлусевич был удален в концовке первого тайма.

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний футболист принял участие в 12 поединках за «красно-белых». Даниил отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки, а также один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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