Хлусевич объяснил своё удаление в матче с «Локомотивом»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свое удаление в дерби с московским «Локомотивом» (1:1).

«Нелепая ошибка: мы не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно», - передает слова Даниила «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хлусевич был удален в концовке первого тайма.

В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний футболист принял участие в 12 поединках за «красно-белых». Даниил отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки, а также один раз был удален.