Хлусевич: «Спартак» всегда должен быть на первом месте»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной», - приводит слова Даниила «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке «Спартак» на выезде переиграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. После 16 проведенных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 27 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.