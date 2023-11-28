Хлусевич рассказал, есть ли конфликты в «Спартаке»

Игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, есть ли конфликты в коллективе.

«Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хлусевич выступает за «народную команду» с января 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между Даниилом и московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.