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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный юрист: Кордобу обязательно дисквалифицируют

28 Ноября 2023 • 12:26 Комментировать

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался об эпизоде с нападающим «Краснодаром» Джоном Кордобой, который после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:3) показал неприличный жест в адрес арбитра.

Эксперт отметил, что форварда однозначно дисквалифицируют, при этом отстранение должно быть больше, чем у Александра Соболева, ведь жест был адресован в адрес судьи. 

«Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, то срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев», - приводит слова Федореева «Газета.Ру».

Также юрист отметил, что сумма штрафа за такое поведение составляет до 500 тысяч евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Федореев Джон Кордоба ещё теги
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