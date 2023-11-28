Спортивный юрист: Кордобу обязательно дисквалифицируют

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался об эпизоде с нападающим «Краснодаром» Джоном Кордобой, который после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:3) показал неприличный жест в адрес арбитра.

Эксперт отметил, что форварда однозначно дисквалифицируют, при этом отстранение должно быть больше, чем у Александра Соболева, ведь жест был адресован в адрес судьи.

«Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, то срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев», - приводит слова Федореева «Газета.Ру».

Также юрист отметил, что сумма штрафа за такое поведение составляет до 500 тысяч евро.