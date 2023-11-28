«Спартак» или Европа: Хлусевич сделал выбор, где хочет играть

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, готов ли он продолжить карьеру в европейском чемпионате.

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Если поступит хорошее предложение от топ-клуба - поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе - мечта», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хлусевич перебрался в «Спартак» из тульского «Арсенала» в 2022 году. В нынешнем сезоне Даниил принял участие в 12 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча.