Божович: То что «Зенит» снова будет чемпионом было понятно, даже когда на первом месте шел «Краснодар»

Черногорский специалист Миодраг Божович, который руководил многими российскими клубами, высказался о лидерстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Тренер считает, что даже уже заранее было понятно, что команда с берегов Невы снова станет чемпионом, даже когда в лидерах был «Краснодар», и об этом он говорил ещё полгода назад.

«Шансы у «Краснодара» есть, но они маленькие. Они — приятный сюрприз чемпионата. Но даже не думал, что они могут быть первыми», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после «Краснодар» в минувшие выходные уступил «Уралу», тем самым пустив вперёд «Зенит».