Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «Пока вопрос продления контракта не поднимался»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 31-летнего футболиста с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года. По словам Пушкина, пока вопрос о продлении соглашении не поднимался.

«Пока Владимир в команде, всё хорошо. Тренер на него рассчитывает, он играет и помогает «Оренбургу». Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 350 тысяч евро.