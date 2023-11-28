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Никита Медведев: «Любой вратарь скажет, что Кафанов - лучший тренер»

28 Ноября 2023 • 11:37 Комментировать

Страж ворот «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о тренере вратарей Виталии Кафанове, работающем в ростовском клубе и сборной России.

«Кафанов - самый лучший. Я думаю, можно спросить у любого другого вратаря, и он ответит точно так же», - приводит слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, что Медведев перешел в «Ростов» из казанского «Рубина» в прошлом году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний вратарь сыграл один поединок, в котором не пропустил голов.

После 16 туров чемпионата страны подопечные Валерия Карпина набрали 20 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице.

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Ростов Виталий Кафанов Никита Медведев ещё теги
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