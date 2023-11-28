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Известна степень серьёзности травмы вратаря «Краснодара» Сафонова

28 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать

Стали известны детали травмы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Вратарь получил повреждение после столкновения с одноклубником Витором Торменой в поединке 16-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (1:3).

По информации журналистов «РБ Спорта», Матвею сделали МРТ – сотрясение мозга не было обнаружено. Сафонов может принять участие в следующем матче чемпионата России против «Оренбурга».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги вратарь провел 16 поединков, в которых пропустил 11 голов. Трудовое соглашение Матвея с «быками» истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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