Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Зенит»

Известный тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка в четвертьфинале Кубка России между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«В кубковых матчах никогда нет фаворита. На первый план выходит отношение к этому кубку и настрой команд. Кто лучше настроится, тот и победит», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В матче первого круга Российской премьер-лиги «бело-голубые» одержали победу над петербургским коллективом со счетом 3:2.