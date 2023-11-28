Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Мы верим в Игнашевича»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о доверии к главному тренеру калининградской команды Сергею Игнашевичу.

По словам Волженкина, в клубе верят в Игнашевича и надеются на то, что футбол, который он прививает своим подопечным, в будущем принесёт результат.

«Мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически всё футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесёт успехи», — цитирует Волженкина «Спорт-Экспресс».

После 16 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России калининградцы проведут 2 декабря против «Факела».