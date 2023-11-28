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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Во сколько раз заработная плата звёзд «Зенита» и «Спартака» больше, чем у учителей

28 Ноября 2023 • 13:50 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов, в которых сравнивает доходы социально значимых профессий в Российской Федерации с аналогичным показателем среднестатистического футболиста (повторяем, речь идёт не о зарплатах Вендела или Фернандеса) клуба РПЛ. Сегодня поведаем о том, сколько нужно рядовому российскому учителю нести в массы светлое и вечное, чтобы сопоставить свой доход с тем, какие зарплаты получают футболисты чемпионата России.

Вытянет ли сегодняшний Дагестан суперзвезду футбола

Совсем недавно в СМИ прошла информация, что в отдельный период за выступления в махачкалинском «Анжи» камерунский футболист Самюэль Это’О получал в пересчёте на российские рубли 20 миллионов в сутки! В тот период совокупный однодневный доход всех учителей Махачкалы, а то и всего Дагестана с чуть более чем трёхмиллионным (3 млн 209 тыс. человек) населением едва ли был сопоставим с доходами Это’О.

Сейчас в этой северокавказской республике в общеобразовательных школах трудятся 40 583 учителя со среднемесячным доходом 30,9 тысячи рублей (примем 1 тысячу рублей в день). То есть все учителя Дагестана ежедневно сегодня зарабатывают 40 миллионов рублей. Это’О 12 лет назад зарабатывал, напомним, 20 млн рублей при тогдашнем курсе 30 рублей за 1 доллар США.

Догонит ли учитель своего ученика

Футболисты «Зенита» и «Спартака» тоже имеют более существенные заработки в сравнении с теми, кто несёт будущему поколению россиян вечное и разумное. По самым скромным подсчётам, даже топовые московские преподаватели средних школ не дотягивают до своих вчерашних, а то и ещё настоящих учеников, ведь в 17 лет вполне уже можно дебютировать в «Спартаке», будучи 10-11-классником. Так что тут уже ничего удивительного не найти в ранее юмористическом объявлении: «Господа школьники, не могли бы вы ставить свои «Мерседесы» более компактно, а то ваши преподаватели не могут найти место для парковки своих велосипедов»…

Нужно быть продуктивнее в 200 раз

В единственном клубе «над вольной Невой» более всех в месяц «в семью» приносят Вендел и Марио Фернандес – по 208,3 тысячи евро, что превосходит доход даже столичного учителя в 200 раз. До своих земляков в «красно-белом» одеянии преподавателю из Москвы нужно быть продуктивнее в 193,4 раза, чтобы достичь Квинси Промеса с его 200 тысячами евро в месяц.

До россиян хватит и в 190 раз

А вот самый «лакомый» из российских футболистов «Спартака» и «Зенита» Роман Зобнин довольствуется заработной платой в 195,8 тысячи евро. И его «догнать» уже проще, а тем более Георгия Джикию (191,7 тыс. евро), Александра Соболева (166,7), Александра Ерохина (154,6), Александра Селихова и Максименко (по 141,6 тысяч евро).

Нас много

Справедливости ради стоит отметить, что Промес или Клаудиньо единственные в своём роде. Никто не приуменьшает труд рядового преподавателя. Но их у нас тысячи. Однако когда задают вопрос о качестве преподавания в школах, то грех не вспомнить, что учитель – это всё-таки призвание, а не работа за деньги. И своими расчётами мы это подтвердили в очередной раз.

Данные о зарплатах в ведущих клубах РПЛ по отношению к аналогичным показателям российского учителя

Клуб
Среднемесячная зарплата футболиста в клубе, тыс. евро
Среднемесячная зарплата в регионе, тыс. евро*

 

Соотношение, количество раз**

 

1«Спартак»93Москва - 1,03489, 9 – 105,4
2«Зенит»109Регионы РФ - 0,457203,5 – 238,5

* по данным Росстата на 05.10.23, по соотношению 1 евро:100 руб.

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** зарплата игроков по отношению к средней зарплате в регионе. (Например, заработная плата футболистов «Спартака» превышает среднюю зарплату в Москве в 89,9 - 105 раз. Данный разброс получился из-за разности зарплат в клубе.)

Константин Лицин

Сколько зарабатывают игроки в РПЛ: «Зенит» платит своим футболистам больше всех

Зарплата футболистов – самая большая в России, учителя получают в 70 раз меньше


 

 


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Комментарии (1)
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Папаня
28 Ноября 2023 в 15:32
Да, причем качество работы полностью сопоставимо.
Но недавно представители второй древнейшей профессии получили жирную прибавочку в 200 руплей за дополнительное усилие в нанесении увечнодоброго в бедные детские головы. Так что недолго осталось гг.
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