Гришин: «ВАР помогает избежать ошибок, нужно максимально пользоваться этой системой»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о системе ВАР, которую начали использовать в чемпионате России с сезона-2018/2019.

«Я выступаю за то, чтобы футбол всегда оставался честным. ВАР помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко», - приводит слова Александра RT.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команды провели 16 туров. Лидером чемпионата страны является петербургский «Зенит», на второй строчке располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».