Бывший игрок «Зенита» Евсеев рассказал, что мог перейти в «Витесс»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о своём несостоявшемся переходе в нидерландский «Витесс».

По мнению Евсеева, ещё в 20 лет ему стоило покинуть петербургский клуб и отправиться в аренду, так как у него были варианты с продолжением карьеры в других командах РПЛ и в «Витессе».

«Оглядываясь назад, понимаю, что надо было лет в 20 уходить куда-нибудь в аренду. А так, я сидел и ждал шанса. По итогу только в 23 года ушёл», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, Евсеев выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2017 год. В общей сложности в составе петербургской команды полузащитник провёл 10 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. В настоящий момент 29-летний футболист защищает цвета ивановского «Текстильщика».