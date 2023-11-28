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В «Балтике» отреагировали на информацию об уходе 12 игроков этой зимой

28 Ноября 2023 • 09:56 Комментировать

Кирилл Волженкин, который занимает пост генерального директора калининградской «Балтики», высказался о возможной распродаже игроков в зимнее трансферное окно.

«Информация относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, - это неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет», - рассказал представитель клуба в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В последнем матче чемпионата России «Балтика» на своем поле принимала московский «Спартак» и потерпела поражение со счетом 0:2. После 16 проведенных туров калининградская команда занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Волженкин
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