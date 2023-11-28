Алексей Евсеев считает, что никто не сможет вмешаться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Алексей Евсеев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, золотые медали разыграют между собой нынешние лидеры турнира «Зенит» и «Краснодар». Евсеев не верит в то, что другие команды смогут вмешаться в борьбу за чемпионство.

«Почему «Зенит» становится чемпионом? Он набирает очки там, где должен. А те команды, которые говорят, что борются за чемпионство — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — могут сыграть вничью с аутсайдерами, проиграть», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, после 16 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко.