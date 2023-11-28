В «Балтике» высказались о трансферах Сутормина и Марадишвили

Гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал информацию о возможном подписании хавбека петербургского «Зенита» Алексея Сутормина и полузащитника столичного «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Пока это слухи. Посмотрим, все-таки это футболисты из больших клубов. Игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду. Что будет дальше - посмотрим. Время покажет», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 16 туров чемпионата России «Балтика» набрала 12 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В последнем поединке команда на домашнем поле уступила «Спартаку» со счетом 0:2.