Костанца оценил выступление «Крыльев Советов» в РПЛ

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал выступление своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Я думаю, первую половину сезона мы сыграли хорошо. Последняя игра была дома - мы не проиграли, выстояли. Это хороший результат для нас», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В последнем поединке «Крылья Советов» на своем поле встречались с московским «Локомотивом». Матч завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

После 16 сыгранных туров самарская команда набрала 26 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата страны.