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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца оценил выступление «Крыльев Советов» в РПЛ

28 Ноября 2023 • 09:29 Комментировать

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал выступление своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Я думаю, первую половину сезона мы сыграли хорошо. Последняя игра была дома - мы не проиграли, выстояли. Это хороший результат для нас», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В последнем поединке «Крылья Советов» на своем поле встречались с московским «Локомотивом». Матч завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

После 16 сыгранных туров самарская команда набрала 26 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца
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