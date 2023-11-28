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Алексей Евсеев: «В «Зените» Дзюба стал своим»

28 Ноября 2023 • 09:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший игрок «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о совместных тренировках с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который ранее выступал за команду из Санкт-Петербурга.

Евсеев отметил чувство юмора Дзюбы, выразив мнение, что в «Зените» ему удалось стать своим.

«Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» нападающий провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

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