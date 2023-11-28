Канищев: «У «Зенита» снова нет серьёзных конкурентов»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Серьезных конкурентов у «Зенита» снова нет. «Краснодар» не может претендовать на первое место всерьез - калиф на час. Игра с «Уралом» в минувшем туре - тому подтверждение», - передает слова Канищева «РБ Спорт».

Напомним, что в 16-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде проиграл «Уралу» со счетом 1:3. После этого поражения подопечные Владимира Ивича опустились на второе место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.