Осинькин ответил, готов ли уйти из «Крыльев Советов»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Я часть команды, многие футболисты сильно связаны со мной, это тоже ответственность. Мне действительно комфортно в Самаре, я готов работать здесь очень долго», - рассказал главный тренер в эфире телеканала «Россия 24».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на домашнем стадионе принимали московский «Локомотив». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. После 16 туров чемпионата страны подопечные Осинькина набрали 26 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.