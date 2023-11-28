Яровинский: «Я бы врезал Клаудиньо, нельзя так бить пенальти»

Бывший спортивный директор ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал пижонский удар Клаудиньо с пенальти.

Случай, напомним, произошёл в игре «Зенита» против «Сочи» в начале второго тайма. Питерцы заработали 11-метровый удар, бразилец вызвался его исполнить, но пробил «паненкой» настолько слабо, что Никита Гойло спокойно взял лёгкий удар по центру.

«Не имеешь ты права выходить и бить так, когда счёт 1:0. Я бы врезал Клаудиньо обязательно. Берёшь пенальти – возьми и забей, всё», - говорит Яровинский в эфире Youtube-шоу «Это футбол, брат!».

В итоге питерцам повезло одержать разгромную победу над аутсайдером лиги – 3:0.