В этом сезоне АПЛ до сих пор не было тренерских отставок – в Серии А и РПЛ их уже по четыре

Любопытный факт – в текущем сезоне АПЛ – единственная лига из пяти сильнейших, в которой до сих пор не было тренерских отставок. А позади уже более трети сезона.

Так, в Серии А было уволено уже четыре тренера. В Бундеслиге и Ла Лиге – по три в каждом турнире. Две тренерские отставки – во французской Лиге 1.

АПЛ, тем временем, даже имея такие команды как «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», обходится без тренерских изменений.

Кстати, в РПЛ с 16 командами отставок было столько же, сколько и в Серии А из 20 команд – четыре.

Напомним, что в зоне вылета АПЛ сейчас находятся «Шеффилд Юнайтед» (пять очков), «Эвертон» (четыре очка из-за вычета 10 баллов) и «Бёрнли» Венсана Компани (четыре очка).