Тренер «Зенита»: «Изидор ещё не до конца адаптировался»

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра оценил первые месяцы нападающего Вильсона Изидора в футболке «сине-бело-голубых».

«Изидор ещё не до конца адаптировался. Нам бы хотелось провести полный сбор с новыми футболистами. Изидор улучшает свои физические кондиции и взаимодействия с партнёрами, но ещё не до конца. Есть где работать и улучшать, но у него всё впереди», — приводит слова помощника Сергея Семака «Матч ТВ».

По словам тренера, штаб заинтересован в полном сборе для новичков ради лучшего тактического понимания и особого внимания к физическому состоянию футболистов.

Вильсон Изидор выступает за «Зенит» с сентября 2023 года на правах аренды из «Локомотива». В 11 матчах форвард стал автором двух голов.