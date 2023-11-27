Пономарёв: В течение сезона ЦСКА потерял многих футболистов

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв оценил выступление «армейцев» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«В течение сезона ЦСКА много кого потерял. Кто-то из игроков ушёл в аренду, кого-то клуб продал, пару человек получили травмы. Но всё равно, я считаю, что команда держится на плаву. Мне кажется, что ЦСКА продолжает претендовать на призовое место», — приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Также Пономарёв отметил, что «армейцам» не хватает скорости в атакующих действиях, несмотря на качественную оборону.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова после 16-ти туров Российской премьер-лиги занимают шестое место, набрав 25 очков.