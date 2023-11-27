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Евгений Калешин покидает «Акрон» официально

27 Ноября 2023 • 23:11 Комментировать
Алания
1:1
Акрон

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин покидает команду. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб принял решение прекратить сотрудничество со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере», - прокомментировали расставание в пресс-службе «Акрона».

Возглавлял клуб специалист с осени 2022 года.

Напомним, что под руководством Калешина в прошлом сезоне тольяттинцы выбили из Кубка России московские «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Остановил в Пути регионов команду только будущий суперфиналист – «Краснодар».

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Акрон» идёт на третьем месте с 35 баллами. Это зона стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон

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