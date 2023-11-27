Орлов: Лидерство «Зенита» можно объяснить хорошим выступлением и потерями «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил возвращение петербургского «Зенита» на первое место российского чемпионата.

«Лидерство «Зенита» можно объяснить хорошим выступлением команды. Ну и, конечно, «Краснодар» растерял семиочковое преимущество. Но это их проблемы, как говорится. «Зенит» делал свою работу. Уже некоторые называют «Зенит» чемпионом? Ну это глупо», — заявил журналист в эфире «Радио Зенит».

Среди возможных конкурентов «сине-бело-голубых» эксперт выделил «Краснодар», «Крылья Советов» и ЦСКА, отметив возможность каждого из этих клубов усилить состав зимой.

Напомним, что «Зенит» по итогам 16-го тура впервые в сезоне вышел на первое место Российской премьер-лиги. Отрыв подопечных Сергея Семака составляет одно очко.