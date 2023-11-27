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Кафанов рассказал, почему Песьяков не играл с «Пари НН»

27 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать
Ростов
1:0
Пари НН

Вчера в матче РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» место в воротах дончан занял Никита Медведев, второй вратарь клуба. Основной же голкипер, Сергей Песьяков на поле не вышел.

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил такую ротацию.

«Сергею нужна передышка, за последние четыре сезона он играет без замен, много вызывался в сборную. Ему просто нужна передышка», - говорит Кафанов «РБ Спорту».

Отметим, что Медведев в свой звёздный час сохранил ворота «сухими». Дончане одержали минимальную победу – помог удар с 11-метрового удара во втором тайме в исполнении Максима Осипенко.

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