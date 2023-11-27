Изидор: «Надеюсь, болельщики «Локомотива» меня поняли»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор ещё совсем недавно защищал цвета московского «Локомотива» и забивал за столичную команду. Однако в минувшее трансферное окно Вильсон перебрался в Питер, где теперь играет в местном клубе РПЛ.

Нападающий в преддверии визита его команды в Черкизово порассуждал о болельщиках «Локо».

«Несмотря на то, что они огорчены моим переходом в «Зенит», надеюсь, они меня поняли. Я просто должен был сделать лучший выбор для своей карьеры», - говорит Изидор в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Вильсон назвал игроков, связанных с «Локомотивом», с которыми он до сих пор остаётся на связи. А само возвращение в Москву футболист назвал не иначе как «возвращением домой».