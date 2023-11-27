Изидор рассказал, что до сих пор общается с игроками «Локомотива»

Форвард питерского «Зенита» Вильсон Изидор признал, что его с «Локомотивом» до сих пор связывают тёплые воспоминания. Он рассказал, что до сих пор общается с некоторыми из футболистов «Локо».

«Локомотив» был для меня как семья. До сих пор на связи с Тикнизяном, два-три раза в неделю. Это не единственный пример: Джирано Керк, Гилерме — я всё время с ними разговариваю», - говорит Изидор телеканалу «Матч ТВ».

Изидор сменил клубную прописку в минувшее трансферное окно. На данный момент в его активе – два гола в Премьер-лиге за «Зенит».

«Мы на связи, в «Локомотиве» был хороший сезон. После возникли проблемы с руководством, но это жизнь», - добавляет Вильсон.