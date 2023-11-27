Погребняк назвал лишь двух футбольных экспертов, которых ему приятно слушать

Бывший российский форвард Павел Погребняк назвал двоих телеэкспертов, которых ему приятно слушать в эфире.

«Это Владислав Радимов и Андрей Аршавин. Они говорят то, что думают, и всегда по фактам», - говорит Погребняк Metaratings.

Павел добавил, что за границей идти в футбольные эксперты и комментаторы – довольно прибыльное дело и привёл в пример Англию, где многие экс-игроки сейчас работают на телевидении.

«В отличие от нас, все они идут комментировать футбольные матчи и получают больше, чем во время спортивной карьеры», - говорит Погребняк.

Ранее Погребняк назвал трёх лучших нападающих РПЛ.