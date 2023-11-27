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Агент рассказал, как дела у Шапи в Греции

27 Ноября 2023 • 22:08 Комментировать

В текущем футбольном сезоне форвард Магомед-Шапи Сулейманов выступает в Греции за «Арис» из города Салоники. Агент Алан Агузаров рассказал, как дела у арендованного игрока «Краснодара» в новой стране и в новом чемпионате.

«Шапи всё полностью устраивает, он очень комфортно чувствует себя в этой команде. У него сложились очень хорошие отношения с главным тренером и внутри коллектива. Достаточно быстро прошел адаптацию и набрал хорошую форму», - говорит Агузаров телеканалу «Матч ТВ».

В активе 23-летнего нападающего один гол и три ассиста в девяти играх.

Напомним, что в позапрошлом сезоне Сулейманов играл в Турции за «Гиресунспор», а в прошлом – в Израиле за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алан Агузаров Магомед-Шапи Сулейманов Арис Салоники ещё теги
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