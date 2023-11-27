Изидор: «Пока я принимаю статус игрока ротации»

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор не всегда начинает матчи в стартовом составе своего клуба. Француз высказался по поводу своего статуса в команде из Северной столицы.

«Учитывая мою форму, я принимаю статус игрока ротации. Но если будет как в «Локомотиве», где я забивал 10 матчей подряд, но сидел на скамейке, я задам вопрос: «Тренер, а что не так?», - говорит Вильсон телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что предыдущим клубом Изидора был московский «Локомотив». Забивал за него форвард, в основном, выходя на замену. В текущем сезоне у Вильсона два гола в рамках РПЛ – в ворота «Рубина» и «Сочи».