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Погребняк: «Аппаев хоть и возрастной, но большой и техничный»

27 Ноября 2023 • 21:46 Комментировать
Факел
...
Балтика
02.12 14:00

Бывший нападающий Павел Погребняк назвал три имени среди форвардов Российской премьер-лиги, которых он мог бы выделить. Особенно экс-зенитовец отметил Хызыра Аппаева – игрока атаки «Факела».

«В РПЛ отмечу Кордобу. В последних играх мне также нравится Аппаев, хоть он и возрастной игрок. Он большой и техничный», - говорит Погребняк Metaratings.

Третьим Павел назвал Ивана Сергеева, нападающего питерского «Зенита».

«Человек касания, игрок штрафной, результативный форвард. Я ему симпатизирую», - объяснил свой выбор Погребняк.

Напомним, что Кордоба рискует быть дисквалифицированным на четыре ближайших матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Хызыр Аппаев Джон Кордоба Иван Сергеев ещё теги

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ФАКЕЛ БАЛТИКА
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