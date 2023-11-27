Погребняк: «Аппаев хоть и возрастной, но большой и техничный»

Бывший нападающий Павел Погребняк назвал три имени среди форвардов Российской премьер-лиги, которых он мог бы выделить. Особенно экс-зенитовец отметил Хызыра Аппаева – игрока атаки «Факела».

«В РПЛ отмечу Кордобу. В последних играх мне также нравится Аппаев, хоть он и возрастной игрок. Он большой и техничный», - говорит Погребняк Metaratings.

Третьим Павел назвал Ивана Сергеева, нападающего питерского «Зенита».

«Человек касания, игрок штрафной, результативный форвард. Я ему симпатизирую», - объяснил свой выбор Погребняк.

Напомним, что Кордоба рискует быть дисквалифицированным на четыре ближайших матча.