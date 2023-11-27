​Канчельскис рассказал, как «Зениту» стать клубом номер один в России

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» сейчас не является командой номер один в России. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», такой статус питерцы получат, если смогут выиграть десять чемпионских титулов подряд.

«Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак». Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая второй «Краснодар» на один зачётный балл.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 3 декабря – против «Локомотива» на поле соперника.