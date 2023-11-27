​Канчельскис: «Москва – футбольная столица, Санкт-Петербург пока не приблизился»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис уверен, что Москва сохраняет статус футбольной столицы России, несмотря на пять подряд чемпионских титулов в исполнении питерского «Зенита».

«Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им ещё далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После шестнадцати туров Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Второй «Краснодар» команда Сергея Семака опережает на один зачётный балл (33 против 32).

В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Локомотива» на выезде.