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Баранник объяснил спад Пиняева

27 Ноября 2023 • 21:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Известный функционер Дмитрий Баранник поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в последних матчах.

«Объяснение спады формы Пиняева найдено уже давно. Это просто удел всех молодых игроков. Отличие всех молодых игроков от опытных — это наличие стабильности. Пиняев в этом плане исключением не стал», — приводит слова Баранника Legalbet.

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 16 играх чемпионата России, стал автором двух забитых мячей и записал в свой актив четыре ассиста.

После 16 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 25 очков.

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