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Кирьяков — о лидерстве «Зенита»: «Это ожидалось»

27 Ноября 2023 • 20:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Российский тренер и футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказался о возвращении «Зенита» на вершину турнирной таблицы РПЛ.

«Это ожидалось. Все строили прогнозы, когда же «Краснодар» ошибется. «Зенит» подобрался очень близко и тоже ждал момента, чтобы вернуться на первую строчку», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Специалист признался, что для него стало неожиданным то, как «Зенит» терял очки на старте сезона, но, вероятно, конец сезона будет таким же, как и в последние несколько лет.

«Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 33 очка в 16 турах. На второй позиции находится «Краснодар», в активе которого 32 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (28 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
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