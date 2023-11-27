Погребняк: «Очевидно, что «Зенит» выиграет РПЛ»

Бывший форвард питерского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк не сомневается, что действующий чемпион страны в очередной раз станет чемпионом. Однако он выразил надежду, что его прямой конкурент продолжит навязывать борьбу.

«Но по матчу с «Краснодаром» было прекрасно видно, что «Зенит» мощнее. Когда надо — они добавят. В этом году они снова возьмут золото, очевидно. Но хотелось бы борьбы от «Краснодара» до конца», - рассуждает Погребняк для Metaratings.

Напомним, что в 16 туре РПЛ в турнирной таблице произошла смена лидера – «Зенит» обогнал «Краснодар» и теперь идёт на первом месте. 33 очка у команды Сергея Семака, 32 – у коллектива Владимира Ивича.