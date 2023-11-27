Дьяков назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о шансах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Не буду говорить, что интрига умерла, еще слишком много матчей. Скоро будут сборы, потом может все измениться. Но «Зенит» 100% является фаворитом на чемпионство», — цитирует Дьякова Metaratings.

На данный момент подопечные Сергея Семака лидируют в Российской премьер-лиге, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на один зачетный балл.

В 17-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Игра состоится 3 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.