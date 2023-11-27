​Гранат объяснил успехи «Рубина»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, за счёт чего «Рубин» показывает хорошие результаты.

Как известно, в шести последних матчах Премьер-лиги «Рубин» отпраздновал пять побед при одной ничьей. В этих шести играх команда Рашида Рахимова не пропустила ни одного гола.

«За счёт дисциплины и характера. Не скажу, что у команды яркая игра. В атаке есть индивидуально сильные футболисты, но такой результат, прежде всего, из-за хорошей командной игры и самоотдачи», - цитирует Граната «РБ Спорт».

«Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Динамо» казанцы отстают всего лишь на три очка.