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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гранат объяснил успехи «Рубина»

27 Ноября 2023 • 19:51 Комментировать

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, за счёт чего «Рубин» показывает хорошие результаты.  

Как известно, в шести последних матчах Премьер-лиги «Рубин» отпраздновал пять побед при одной ничьей. В этих шести играх команда Рашида Рахимова не пропустила ни одного гола.

«За счёт дисциплины и характера. Не скажу, что у команды яркая игра. В атаке есть индивидуально сильные футболисты, но такой результат, прежде всего, из-за хорошей командной игры и самоотдачи», - цитирует Граната «РБ Спорт».

«Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Динамо» казанцы отстают всего лишь на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владимир Гранат
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