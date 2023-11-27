Комличенко признался, что переживал из-за потери места в стартовом составе «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о том, как он переживал сложный для себя период.

Напомним, футболист не попадал в стартовый состав команды с начала сентября.

«Конечно, переживал, старался извлечь максимальную выгоду. Разговаривал и с тренерами, и с ребятами, все поддерживали. Бывают такие моменты, их надо перебороть и продолжать работать», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог отправить мяч в ворота соперников. Добавим, что в активе Комличенко три голевые передачи.

29 ноября «Ростов» сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Начало игры запланировано на 18:15 по мск.