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Комличенко признался, что переживал из-за потери места в стартовом составе «Ростова»

27 Ноября 2023 • 19:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о том, как он переживал сложный для себя период.

Напомним, футболист не попадал в стартовый состав команды с начала сентября.

«Конечно, переживал, старался извлечь максимальную выгоду. Разговаривал и с тренерами, и с ребятами, все поддерживали. Бывают такие моменты, их надо перебороть и продолжать работать», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог отправить мяч в ворота соперников. Добавим, что в активе Комличенко три голевые передачи.

29 ноября «Ростов» сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Начало игры запланировано на 18:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко

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