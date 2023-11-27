Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Теперь у тренерского штаба появилась головная боль»

Агент Андрей Талаев дал комментарий после того, как его клиент – вратарь «Ростова» Никита Медведев – впервые за долгое время сыграл в матче Российской премьер-лиги.

Талаев считает, что в «Ростове» есть два равноценных вратаря, и на поле выходит тот, кто лучше готов в конкретный момент.

«Никита показал, что на него можно полагаться. Теперь у тренерского штаба появилась головная боль в виде выбора вратаря», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» в воскресенье обыграл «Пари НН» на своём поле со счётом 1:0. На текущий момент команда Валерия Карпина располагается на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ.